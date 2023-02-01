В селах Татарстана сосредоточено меньше четверти населения республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На 1 января 2023 года в сельской местности Татарстана насчитывалось 930 126 жителей, следует из данных Росстата. Это меньше четверти — 23,3% — от всего населения республики.

За год доля сельских жителей в Татарстане почти не изменилась. На 1 января 2022 года она составляла 23,1% — это 889,7 тысячи человек.

Всего на начало 2023 года в Татарстане насчитывается чуть более 4 млн жителей. Из них 3,07 млн человек проживают в городской местности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в 1959 году большая часть татарстанцев проживала в сельской местности — 58,6%, или 1,67 миллиона человек. По данным Всероссийской переписи населения, проведенной во второй половине 2021-го, в селах обосновались меньше четверти жителей республики, или 930,8 тысячи человек.

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Татьяна Демина