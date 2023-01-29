Швеция продолжает процесс вступления в НАТО, несмотря на осложнение отношений с Турцией

Швеция продолжает процесс вступления в НАТО, несмотря на возникшие осложнения с Анкарой, заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем в интервью газете Expressen, выдержки из которого приводит Associated Press.



— Процесс вступления в НАТО не остановился. Правительство продолжает выполнять условия меморандума между Швецией, Финляндией и Турцией. Но Турция должна решить, когда она завершит процедуру ратификации, — сказал он.

Недовольство Турции возникло после недавней акции с публичным сожжением Корана в Швеции. Анкара на неопределенный срок отложила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО. Глава МИД отметил, что это усложнило процесс вступления в Североатлантический альянс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО после скандальных акций в Стокгольме. Турецкий лидер охарактеризовал Швецию как страну, поддерживающую террористов, но при этом ожидающую получить поддержку для вступления в НАТО. Эрдоган подчеркнул, что такой поддержки не будет.



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Маргарита Головатенко