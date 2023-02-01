МИД России призвал прекратить гонения на представителей РПЦ за границей

Спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Москва призывает европейских политиков вернуться в правовое поле и прекратить гонения на представителей РПЦ за границей. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Хотели бы напомнить инициаторам подобных действий, что Русская православная церковь всегда занимала патриотическую позицию в нашей стране, но, как это и принято в авторитетной и ответственной конфессии, стояла и стоит вне политики и всегда радела за мирное урегулирование возникающих между государствами проблем, — сказал он.

По словам Аскальдовича, стремление заставить представителей РПЦ действовать вопреки каноническим традициям — это показатель грубейшего давления, который является циничным вмешательством государства в ее дела и противоречит международно принятым нормам.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в прошлом месяце постпред России при ООН Василий Небензя заявил о просьбе провести заседание Совета безопасности ООН из-за преследования инакомыслящих на Украине, а также из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).



— В последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине — Украинскую православную церковь, — сказал он.

Постпред также напомнил, что подобные действия будут иметь серьезные последствия для регионального мира и безопасности. Небензя считает, что «ситуация заслуживает пристального внимания членов СБ».

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Максим Кокунин