Samsung возглавил рейтинг брендов по продажам на вторичном рынке в России

Samsung занял лидирующую позицию среди брендов по продажам смартфонов на вторичном рынке России в 2022 году. Об этом сообщает «РИА Новости».

Несмотря на долю Samsung в 35,5%, самой популярной моделью телефонов был iPhone 7. В свою очередь, устройства от Apple заняли 28% рынка и расположились на второй строчке рейтинга. Замыкает топ-3 Xiaomi с 15% на рынке.

Стоит отметить, что во втором и третьем кварталах 2022 года граждане приобретали в основном модели iPhone, однако в четвертом квартале перешли на смартфоны, работающие на Android.

Напомним, по итогам сентября в Казани на 40% возросли онлайн-продажи смартфонов относительно того же периода прошлого года. Причем продают как новые, так и б/у устройства. Однако, по словам руководителя категории «Бытовая техника и электроника в «Авито» Павла Комарова, многие продавцы хотят продать гаджет сразу после подачи объявления, не общаясь с покупателями. Для этого сервис запускает программу выкупа смартфонов у частных продавцов. Он считает, что такие меры помогут обеим сторонам.

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Максим Кокунин