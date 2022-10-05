В Казани выросли онлайн-продажи смартфонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам сентября в Казани на 40% возросли онлайн-продажи смартфонов относительно того же периода прошлого года. Причем продают как новые, так и б/у устройства. Такие данные предоставляет «Авито».

— Мы фиксируем продолжение восходящего тренда — растут продажи как б/у техники, так и новых устройств. Число объявлений о продаже смартфонов также растет — за год их стало больше на 39%, — отметил руководитель категории «Бытовая техника и электроника в «Авито» Павел Комаров.

Однако, по его словам, многие продавцы хотят продать гаджет сразу после подачи объявления, не общаясь с покупателями. Для этого сервис запускает программу выкупа смартфонов у частных продавцов. Комаров считает, что такие меры помогут обеим сторонам.

Фото: realnoevremya.ru

Также сообщалось, что на фоне частичной мобилизации в России вырос спрос на кнопочные телефоны. В период с 23 по 25 сентября количество продаж устройств выросло втрое по сравнению с концом предшествующей недели — 16—18 сентября.

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Елизавета Пуншева