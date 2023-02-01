Опубликован перечень законов, вступающих в силу на территории России с февраля 2023 года

В феврале 2023 года в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих граждан. Речь идет об индексации материнского капитала и других пособий, ответных мерах на потолок цен для российской нефти, биометрии на «Госуслугах» и других нововведениях, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдуму.

С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован на 11,9%. Таким образом, семья с одним ребенком получит 586 946,72 рубля, с двумя — 775 628,25 рубля. В случае если семья уже оформляла маткапитал, то доплата за второго ребенка составит 188 681,53 рубля.

Также с этого месяца на 11,9% проиндексируют выплаты по ряду других пособий. Среди них: единовременное пособие при рождении ребенка (22 909,03 рубля), а также минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком (7 925,71 рубля).

С 1 февраля в России вводится административная ответственность за неисполнение оператором связи требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи.

Кроме того, с 1 февраля вступает в силу новый ГОСТ Р 70514-2022 для российских и иностранных производителей электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Согласно документу, для них вводится ограничение максимальной скорости до 25 км/ч.

Теперь на «Госуслугах» можно будет авторизоваться через единую биометрическую систему (ранее это было возможно только с помощью логина и пароля).

С 1 февраля запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов странам, поддержавшим введение потолка цен. Соответствующий указ действует до 1 июля 2023 года.

С 3 февраля вступит в силу закон, исключающий понятие «услуга» в отношении работы Минобороны, ФСБ и СВР. Данный документ снижает прозрачность процедур, проводимых спецслужбами, в том числе в сфере пересечения государственной границы.

Также с 3 февраля будут внесены изменения в профильный закон об охоте, позволяющие государственным охотничьим инспекторам проводить рейды для выявления нарушений.

Вместе с этим с 4 февраля региональным властям разрешат передачу жилья, предназначавшегося для уволенных с военной службы, если оно им не понадобилось. Среди тех, кому будет передаваться такое жилье, — ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. С 2020 года право на него имеют семьи, в которых родился первый ребенок. В сентябре Минтруд сообщал, что материнский капитал в 2023 году составит на первого ребенка 589,5 тысячи рублей, а на второго — 779 тысяч рублей.

В октябре прошлого года в Минцифры России пояснили, что иметь возможность входа на «Госуслуги» через биометрию смогут только те пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование данного сервиса.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть в декабре. Как рассказал пресс-секретарь главы государства, данный указ распространяется в том числе на действующие контракты.



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Максим Кокунин