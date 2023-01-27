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«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист»

19:22, 27.01.2023
«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист»
Фото: ХК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист», матч завершился счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:1) в пользу нижнекамской команды.

В составе нижнекамцев шайбы забросили Егор Попов и Андрей Белозеров.

Следующую встречу «Нефтехимик» проведет в Уфе с «Салаватом Юлаевым» 29 января.

Фото: ХК «Нефтехимик»

25 января «Нефтехмик» уступил «Амуру» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 1:2.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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