«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист»
«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист», матч завершился счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:1) в пользу нижнекамской команды.
В составе нижнекамцев шайбы забросили Егор Попов и Андрей Белозеров.
Следующую встречу «Нефтехимик» проведет в Уфе с «Салаватом Юлаевым» 29 января.
25 января «Нефтехмик» уступил «Амуру» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 1:2.
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