Депутат Госдумы от Татарстана: МВФ признает, что наша страна справляется с мощнейшими вызовами

Депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин прокомментировал новость об улучшении прогноза Международного валютного фонд (МВФ) по ВВП России. Мнение он выразил в своем telegram-канале.

— На мой взгляд, помимо оптимистичного прогноза — это еще и признание того, что наша страна (а Россия — это мы с вами!) справляется с мощнейшими вызовами. И даже те, кто вводит бесконечные санкции признают, что экономика России выдерживает, — написал депутат.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно прогнозу МВФ, ВВП России в 2023 году вырастет на 0,3% и на 2,1% в 2024 году. Октябрьские прогнозы по этому показателю улучшены на 2,6 п.п. и на 0,6 п.п. соответственно. По предварительным данным, в 2022 году ВВП сократился на 2,2%.

До этого Всемирный банк предоставлял прогноз, согласно которому ВВП России в текущем году сократится на 3,3%, а в следующем — увеличится на 1,6%.

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Айрат Назипов