Владимир Путин поручил подготовить стратегию реализации молодежной политики на период до 2023 года

Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить стратегию реализации молодёжной политики на период до 2030 года. Об этом пишет RT.

Поручение дано правительству России и Государственному Совету РФ. Они совместно должны разработать стратегию, которую необходимо подготовить с учётом положений Стратегии национальной безопасности России и национальных целей развития на период до 2030 года.

Всю работу нужно сделать до 1 декабря 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В День российского студенчества глава государства Владимир Путин в Московском государственном университете имени М.В Ломоносова встретился с обучающимися в вузах страны. Главные тезисы встречи президента со студентами можно прочитать в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов