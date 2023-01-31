Банк ЗЕНИТ начал прием заявок на IT-ипотеку на новых условиях

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Банк ЗЕНИТ

Банк ЗЕНИТ начал прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников российских IT-компаний по новым условиям. Теперь среднемесячный доход клиента должен составлять от 120 тыс. рублей для сотрудников компаний, расположенных в городах-миллионниках, и от 70 тыс. рублей — в остальных регионах. Для сотрудников компаний, работающих в Москве, требования к размеру дохода остались прежними — от 150 тыс. рублей.

Кредит по IT-ипотеке стал доступен сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний. Кроме того, увеличен максимальный возраст заемщика — до 50 лет. В расчет дохода теперь принимается заработная плата, полученная в том числе от работы по совместительству в IT-компании, включенной в реестр аккредитованных в области информационных технологий организаций.

Клиенты могут оформить кредит на покупку готовой или строящейся недвижимости на первичном рынке до 31 декабря 2024 года. Разницу между рыночной и льготной ставкой субсидирует государство. По условиям программы максимальная сумма кредита составит 18 млн рублей для приобретения жилья в городах с населением от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населенных пунктах. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости недвижимости, который может быть оплачен в том числе и средствами материнского капитала.

Подать заявку на выдачу ипотечного кредита клиенты могут на официальном сайте банка или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».

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