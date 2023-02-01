Сегодня в Татарстане до -7 градусов

В среду, 1 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Утром местами возможен небольшой снег и туман, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -2 до -7 градусов. В Казани прогнозируется от -2 до -4 °С, в Набережных Челнах — от -4 до -6 °С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.



Напомним, в четверг, 2 февраля, в Татарстане ожидается похолодание. Ночные температуры составят от -10 до -15 градусов, при прояснениях они могут опуститься до -20 °С. Днем ожидается 5—10 градусов мороза, осадки маловероятны.



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Татьяна Демина