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«Росатом» планирует в течение пяти лет импортозаместить оборудование для лечения онкологии

03:33, 01.02.2023
«Росатом» планирует в течение пяти лет импортозаместить оборудование для лечения онкологии
Фото: rosatom.ru

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что импортозамещение медицинского оборудования, используемого для лечения онкологии, займет около пяти лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы считаем, что в течение ближайших лет полностью заместим всю импортную линейку оборудованием радиомедицины, в первую очередь в онкологическом направлении. Ну и радиофармпрепараты, изотопы тоже необходимы, — сказал он.

Он также добавил, что в последние полтора года госкорпорация работает в «новых условиях». Лихачев отметил, что благодаря Минздраву сейчас у «Росатома» есть целый заказ на производство медицинских ускорителей, установок по лучевой терапии. Сейчас предприятие занимается 16-17 разработками медицинского оборудования, подчеркнул гендиректор.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В конце сентября Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) зарегистрировал патент на изобретение «Способ диагностики меланомы кожи», разработанный сотрудниками и учащимися Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) при участии врачей Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ и Медицинского института РУДН.

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Максим Кокунин
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