«Росатом» планирует в течение пяти лет импортозаместить оборудование для лечения онкологии

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что импортозамещение медицинского оборудования, используемого для лечения онкологии, займет около пяти лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы считаем, что в течение ближайших лет полностью заместим всю импортную линейку оборудованием радиомедицины, в первую очередь в онкологическом направлении. Ну и радиофармпрепараты, изотопы тоже необходимы, — сказал он.

Он также добавил, что в последние полтора года госкорпорация работает в «новых условиях». Лихачев отметил, что благодаря Минздраву сейчас у «Росатома» есть целый заказ на производство медицинских ускорителей, установок по лучевой терапии. Сейчас предприятие занимается 16-17 разработками медицинского оборудования, подчеркнул гендиректор.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Максим Кокунин