Ученые из России запатентовали новый способ диагностики меланомы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) зарегистрировал патент России на изобретение «Способ диагностики меланомы кожи», разработанный сотрудниками и учащимися Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) при участии врачей Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ и Медицинского института РУДН, об этом сообщает «Научная Россия».

Изобретение представляет из себя способ анализа цифровых фотографий участков человеческой кожи с применением методов распознавания образов. Обработка изображений производится с помощью метода Киттлера, который предполагает анализ отдельных мелких структурных элементов изображения (линий, комков, точек, кругов и др.).

Фото: realnoevremya.ru

В систему заложены знания о значении параметров характерных для патологических и нормальных случаев, что позволяет ей выносить решение о злокачественной опухоли. Такая информация заложена в систему на основе размеченных эталонных изображений, представленных врачами. К настоящему времени в систему вложены данные более 3 тысяч эталонных фотографий.

За первые 9 месяцев 2022 года отечественными разработчиками подано 478 заявок на изобретения только в одной области фармацевтики.



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Илина Хакимова