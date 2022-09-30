Ученые из России запатентовали новый способ диагностики меланомы
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) зарегистрировал патент России на изобретение «Способ диагностики меланомы кожи», разработанный сотрудниками и учащимися Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) при участии врачей Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ и Медицинского института РУДН, об этом сообщает «Научная Россия».
Изобретение представляет из себя способ анализа цифровых фотографий участков человеческой кожи с применением методов распознавания образов. Обработка изображений производится с помощью метода Киттлера, который предполагает анализ отдельных мелких структурных элементов изображения (линий, комков, точек, кругов и др.).
В систему заложены знания о значении параметров характерных для патологических и нормальных случаев, что позволяет ей выносить решение о злокачественной опухоли. Такая информация заложена в систему на основе размеченных эталонных изображений, представленных врачами. К настоящему времени в систему вложены данные более 3 тысяч эталонных фотографий.
За первые 9 месяцев 2022 года отечественными разработчиками подано 478 заявок на изобретения только в одной области фармацевтики.
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Справка
Меланома — злокачественная опухоль, которая возникает из меланоцитов — клеток, содержащих темный пигмент меланин. В 90% случаев меланома локализуется на кожных покровах. Это одна из самых агрессивных форм злокачественных опухолей у человека, обладающая быстрым ростом и высоким потенциалом метастазирования.
Заболеваемость меланомой кожи в России и в мире увеличивается. Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2025 году ожидается прирост заболеваемости меланомы кожи на 25%.
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