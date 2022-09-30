Новости общества

05:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ученые из России запатентовали новый способ диагностики меланомы

04:22, 30.09.2022
Ученые из России запатентовали новый способ диагностики меланомы
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) зарегистрировал патент России на изобретение «Способ диагностики меланомы кожи», разработанный сотрудниками и учащимися Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) при участии врачей Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ и Медицинского института РУДН, об этом сообщает «Научная Россия».

Изобретение представляет из себя способ анализа цифровых фотографий участков человеческой кожи с применением методов распознавания образов. Обработка изображений производится с помощью метода Киттлера, который предполагает анализ отдельных мелких структурных элементов изображения (линий, комков, точек, кругов и др.).

Фото: realnoevremya.ru

В систему заложены знания о значении параметров характерных для патологических и нормальных случаев, что позволяет ей выносить решение о злокачественной опухоли. Такая информация заложена в систему на основе размеченных эталонных изображений, представленных врачами. К настоящему времени в систему вложены данные более 3 тысяч эталонных фотографий.

За первые 9 месяцев 2022 года отечественными разработчиками подано 478 заявок на изобретения только в одной области фармацевтики.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
Справка

Меланома — злокачественная опухоль, которая возникает из меланоцитов — клеток, содержащих темный пигмент меланин. В 90% случаев меланома локализуется на кожных покровах. Это одна из самых агрессивных форм злокачественных опухолей у человека, обладающая быстрым ростом и высоким потенциалом метастазирования.

Заболеваемость меланомой кожи в России и в мире увеличивается. Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2025 году ожидается прирост заболеваемости меланомы кожи на 25%.

ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также