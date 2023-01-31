Казань и Пермь подписали соглашение о сотрудничестве

Казань и Пермь заключили соглашение о сотрудничестве. Развивать его они планируют в сфере образования, культуры, молодежной политики, спорта и туризма.

Подписали соглашение о сотрудничестве мэр Казани Ильсур Метшин и глава Перми Алексей Демкин. Они договорились взаимодействовать в работе по укреплению межнационального согласия и созданию благоприятных условий для развития торгово-экономических и научно-технических связей между хозяйствующими субъектами, представителями МСП.

Фото: kzn.ru

Также Казань и Пермь нацелены на взаимодействие в вопросах совершенствования местного самоуправления. Власти городов намерены создать условия для использования и продвижения их туристского потенциала, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

В июне 2022 года Казань заключила соглашение о сотрудничестве с Грозным. Власти городов договорились проводить совместные мероприятия, обмениваться информацией о программах и технологиях, сотрудничать в других сферах городского хозяйства для изучения лучших муниципальных практик.

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Татьяна Демина