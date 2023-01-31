Совет директоров «Татнефти» изучил итоги 2022 года

Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина изучил итоги 2022 года. Наблюдательный совет принял к сведению информацию об итогах исполнения бюджета за 2022 год и принял бюджет на февраль 2023 года, выяснило «Реальное время».

Принят к ведению отчет о работе управления внутреннего аудита ПАО «Татнефть» за 2022 год, а также утвержден план проведения внутренних аудиторских проектов и общий бюджет времени управления внутреннего аудита на 2023-й.

Рассмотрена работа по достижению ЦУР 13 «Борьба с изменением климата» за 2022 год, изучена информация о реализации мер по популяризации целей устойчивого развития среди широкого круга заинтересованных сторон.

Приняты решения о внесении изменений в программу биржевых облигаций серии 001Р и в проспект ценных бумаг предприятия, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Утверждена смета затрат на содержание Совета директоров на 2023 год.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

26 декабря совет директоров ПАО «Татнефть» принял бюджет на январь 2023 года, а еще на первый квартал 2023-го. Также было принято решение о продолжении работы по всем направлениям деятельности Группы «Татнефть» за пределами России.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко