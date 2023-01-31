Совет директоров «Татнефти» изучил итоги 2022 года
Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина изучил итоги 2022 года. Наблюдательный совет принял к сведению информацию об итогах исполнения бюджета за 2022 год и принял бюджет на февраль 2023 года, выяснило «Реальное время».
Принят к ведению отчет о работе управления внутреннего аудита ПАО «Татнефть» за 2022 год, а также утвержден план проведения внутренних аудиторских проектов и общий бюджет времени управления внутреннего аудита на 2023-й.
Рассмотрена работа по достижению ЦУР 13 «Борьба с изменением климата» за 2022 год, изучена информация о реализации мер по популяризации целей устойчивого развития среди широкого круга заинтересованных сторон.
Приняты решения о внесении изменений в программу биржевых облигаций серии 001Р и в проспект ценных бумаг предприятия, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Утверждена смета затрат на содержание Совета директоров на 2023 год.
26 декабря совет директоров ПАО «Татнефть» принял бюджет на январь 2023 года, а еще на первый квартал 2023-го. Также было принято решение о продолжении работы по всем направлениям деятельности Группы «Татнефть» за пределами России.
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