Казань направит на содержание газонов в двух районах 16 млн рублей
На содержание зеленых зон вдоль улично-дорожной сети Вахитовском и Приволжском районах Казани направят 16,4 млн рублей, выяснило «Реальное время».
Заказчик — МУП трест «Горводзеленхоз». От подрядчика требуется выполнять равномерный покос травы тракторными или ручными косилками. Высота травостоя не должна превышать 5 сантиметров.
Срок оказания услуг обозначен с 1 мая и до конца 2023 года. Заявки можно подавать до 7 февраля, а подрядчика определят 10 февраля.
«Реальное время» сообщало, что «Горводзеленхоз» остался без работы по содержанию парков и скверов Казани. С 2015 года все контракты на подобные работы доставались этому тресту.
В Казани планируют составить и утвердить реестр зеленых насаждений. Рассчитывается, что это поможет урегулировать многие спорные моменты фактов парковки автомашин на зеленой зоне.
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