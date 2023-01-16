В Казани появится реестр зеленых насаждений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани планируют составить и утвердить реестр зеленых насаждений. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления административно-технической инспекции исполкома города Наиль Минвалеев.

— Многие спорные моменты фактов парковки автомашин на зеленой зоне будут урегулированы, — сообщил он.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2021 году один из жителей Казани установил антирекорд, получив 29 штрафов за парковку на газоне. За нарушения ему пришлось заплатить 58 тысяч рублей.

Среди нарушителей в 2021-м были и юридические лица. Так, на местную компанию каршеринга из-за ее клиентов наложили 2,2 миллиона рублей штрафов за парковку на газоне.

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Татьяна Демина