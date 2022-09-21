О расследовании дела по факту падения кирпичной стены на мальчика в Татарстане доложат Бастрыкину

Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили в Татарстане по факту травмирования мальчика — на него упала кирпичная стена заброшенного здания, сообщили в ведомстве.



Дело завели после обращения матери ребенка по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и о халатности (ст. 118 и ст. 293 УК РФ). В социальных сетях женщина заявила, что местные чиновники и правоохранительные органы бездействуют после получения травмы ее сыном и не принимают никаких мер.

После жалобы в соцсетях мать мальчика принял руководитель СО по Бугульме СУ СКР по Татарстану. После этого начали доследственную проверку и возбудили дело.

Установлено, что 6-летний ребенок проходил мимо заброшенного здания 25 июля. После падения кирпичной стены у мальчика диагностировали черепно-мозговую травму.

Фото: sledcom.ru

Устанавливаются лица, причастные к преступлению. По поручению Александра Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

В июне в Бугульме следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырехлетнего ребенка на территории государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения. Ребенок получил закрытую травму грудной клетки, травму живота, разрыв внутренних органов и скончался.



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Маргарита Головатенко