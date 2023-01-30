В России за 2022 год раскрыли больше миллиона преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более миллиона преступлений было раскрыто правоохранителями в 2022 году. Из них 79,8% расследовали сотрудники органов внутренних дел, сообщили в пресс-центре МВД России.

— Отмечается снижение количества зарегистрированных в 2022 году разбоев на 10,5%, грабежей — на 7,1%, краж — на 4,8%, в том числе квартирных — на 7,5%, краж транспортных средств — на 19,6% и их угонов — на 9,3%, уголовно наказуемых хулиганств — на 13%, — рассказали в МВД.

В ведомстве отметили, что количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2021 годом снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 4,1%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Показатели киберпреступности в целом остались стабильными. С использованием высоких технологий совершается каждое четвертое преступление. Зарегистрировано на 27,6% меньше краж, на 29% — фактов мошенничества с использованием электронных средств платежа, на 22,5% — криминальных деяний в сфере компьютерной информации, — добавили в пресс-центре.

По сравнению с январем — декабрем 2021 года сотрудниками органов внутренних дел выявлено и пресечено на 42,3% больше преступлений, связанных с производством наркотиков, на 11% — связанных с их пересылкой и на 7,6% — со сбытом.

На прошлой неделе состоялась итоговая коллегия МВД республики. «Реальное время» собрало 10 фактов о работе полиции в Татарстане.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов