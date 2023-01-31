Более трети работников Казани конфликтовали с начальником

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Казани 36% работников рассказали, что конфликтовали со своими коллегами, а 35% ссорились с начальством. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

Почти четверть (24%) конфликтовавших с коллегами казанцев уверены, что инициатором последней ссоры был коллега. Почти каждый десятый — 9% — винит других участников рабочего процесса. Считают причиной конфликта себя лишь 3% респондентов.

Похожая ситуация и в разрезе конфликтов казанцев с руководителями — 24% опрошенных считают, что виноват начальник, а 8% причину видят в других людях. Себя инициатором ссоры признают 3% опрошенных работников столицы Татарстана.



Как показало исследование, мужчины в Казани конфликтнее женщин — и с коллегами, и с начальством они ссорятся чаще. Признавать себя инициаторами ссор более свойственно работникам, которые получают более 80 тысяч рублей в месяц. Те, кто зарабатывают меньше 50 тысяч, чаще винят в конфликте других людей, в том числе другую сторону.

Фото: realnoevremya.ru

Число конфликтов в трудовых коллективах выросло за последние четыре года. По сравнению с допандемийным 2019 годом в Казани в два раза увеличилось количество работников, у которых есть «опыт» ссоры с коллегами или начальником.



В целом по России в 2019 году, до COVID-19, число россиян, которые когда-либо конфликтовали на работе, было меньше в два раза. В пандемию их количество выросло на 8%.



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Татьяна Демина