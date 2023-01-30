Главное о коронавирусе на 30 января: пандемия и рабочие конфликты, в Китае завершается вспышка COVID-19
В Татарстане растет число госпитализаций пациентов с COVID-19
- С 23 по 29 января в Татарстане госпитализировали 229 пациентов с коронавирусом. Это на 57% больше, чем за предыдущую неделю, когда в больницы попали 146 заболевших.
- В Татарстане за тот же период COVID-19 выявили у 470 человек. Это на один случай больше, чем за предыдущие 7 дней. Со 2 по 8 января в республике выявили 401 зараженного, с 9 по 15 января — 409, а с 16 по 22 января — 469.
Рост заболеваемости СOVID-19 на Камчатке
- В 2019 году, до COVID-19, число россиян, которые когда-либо конфликтовали на работе, было меньше в два раза по сравнению с 2021 годом. В пандемию этот показатель вырос на 8%, говорится в исследовании SuperJob. Почти половина — 49% респондентов признались, что никогда не ругались со своими коллегами по работе. Больше, чем треть — 37%, когда-либо конфликтовали со своим начальством, а 51% никогда не вступали в конфликт с боссом.
- На Камчатке зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 и гриппом. По словам зампреда правительства региона Виктории Сивак, увеличение числа заражений «не критично». На полуострове в связи с эпидемиологической обстановкой продолжают соблюдать все необходимые меры для противодействия вирусу.
- Российский гроссмейстер Анатолий Карпов рассказал, что пандемия COVID-19 помешала ему привезти в Валенсию свою коллекцию почтовых марок. По словам шахматиста, реализовать планы ему не удалось в том числе из-за попадания в западный санкционный список.
Гвинет Пэлтроу из-за пандемии COVID-19 понесла убытки в £1,09 млн
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 670 349 215 раз, 6 823 929 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 283 559). На второй строчке — Индия (44 683 943), на третьей — Франция (39 713 004), на четвертой — Германия (37 739 472), на пятой — Бразилия (36 794 261).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 107 645). За ними следуют Бразилия (696 759), Индия (530 740), Россия (387 031, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 190).
За время пандемии было сделано 13 265 930 942 инъекции вакцины против коронавируса
- Американская актриса кино и телевидения Гвинет Пэлтроу из-за пандемии COVID-19 потеряла £1,09 миллионов. Она выпускает собственную линию одежды — Goop. Магазины актрисы расположены в Лондоне, а сама компания находится в США. Из-за финансовых потерь она не планирует открывать новые бутики.
- Китайские медики считают, что недавняя вспышка COVID-19 в КНР завершается. Согласно еженедельному докладу китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, к концу января в стране также снизилась напряженность эпидемической ситуации. Ослабла нагрузка на медучреждения. В выходные по случаю Праздника весны в Китае (21—27 января) специалисты не зафиксировали распространения новых штаммов коронавируса и всплеска заболеваемости.
- Препараты, которые запускают процесс смерти постаревших клеток, могут быть полезны при расстройствах нервной системы после перенесенного COVID-19. К таким выводам пришли ученые из Квинслендского университета.
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