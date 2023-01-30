Минобороны России: нам удалось остановить реализацию военно-биологических программ на Украине
В Минобороны России заявили, что стране удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
— Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины. В связи с этим Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы, — заявил он.
По словам Кириллова, сейчас Пентагон наращивает сотрудничество по этому вопросу с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона — Кенией, Сингапуром, Таиландом.
Месяц назад министерство представило имена новых ключевых участников военно-биологических программ на Украине. Ознакомиться с их именами можно в материале «Реального времени».
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