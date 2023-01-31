Роструд: работодатель не может штрафовать работников

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В пресс-службе Роструда рассказали, что работодатель не может штрафовать своих сотрудников. Как отметили в ведомстве, ему доступны лишь такие методы взысканий, как замечание, выговор и увольнение.

Уточняется, что к отдельным категориям работников применяются другие дисциплинарные взыскания: строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в классном чине и другие. Это относится к сотрудникам Следственного Комитета, прокуратуры, госслужащим и другим.

Стоит отметить, что до применения взыскания работодатель обязан потребовать у своего работника письменное объяснение. Если оно не будет предоставлено в течение двух рабочих дней, то тогда составляется акт. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания.

— Если работодатель применяет не предусмотренные законодательством меры ответственности (например, штрафы), то за защитой своих прав вы можете обратиться в государственную инспекцию труда и суд, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, Казань оказалась среди лидеров по количеству вакансий для специалистов без опыта — на платформе «Авито.Работа» размещено порядка 104 тысяч объявлений о поиске молодых кандидатов.



Столицу Татарстана здесь обогнали Москва (более 500 тысяч объявлений), Санкт-Петербург (почти 265 тысячи объявлений) и Ростов-на-Дону. Пятерку после Казани замкнул Новосибирск (около 84 тысяч объявлений).

В целом работодатели стали чаще интересоваться молодыми специалистами — число таких вакансий выросло в 3,8 раза по сравнению с предыдущим годом, в вакансиях выросла и медианная зарплата для таких кандидатов — на 21%, до 40 тысяч рублей в месяц.



Также стоит отметить, что в Казани по итогам 2022 года вырос спрос на специалистов сферы развлечений. Так, 4% вакансий пришлось на аниматоров. Не менее популярны были флористы и фотографы — на них пришлось 7% и 5% всех вакансий.

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Максим Кокунин