Казань вошла в лидеры по количеству объявлений для специалистов без опыта

Казань оказалась среди лидеров по количеству вакансий для специалистов без опыта — на платформе «Авито.Работа» размещено порядка 104 тысяч объявлений о поиске молодых кандидатов, сообщает «РИА Новости».



Столицу Татарстана здесь обогнали Москва (более 500 тысяч объявлений), Санкт-Петербург (почти 265 тысяч объявлений) и Ростов-на-Дону. Пятерку после Казани замкнул Новосибирск (около 84 тысяч объявлений).

В целом работодатели стали чаще интересоваться молодыми специалистами — число таких вакансий выросло в 3,8 раза по сравнению с предыдущим годом, в вакансиях выросла и медианная зарплата для таких кандидатов — на 21%, до 40 тысяч рублей в месяц.

Чаще специалистов без опыта работы ищут в сфере продаж и ретейла. Вакансий для начинающих торговых представителей в 2022 году стало в два раза больше, а количество предложений для менеджеров по продажам выросло на 21%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани по итогам 2022 года вырос спрос на специалистов сферы развлечений. Так, 4% вакансий на «Авито.Работа» пришлось на аниматоров. Не менее популярны были флористы и фотографы — на них пришлось 7% и 5% всех вакансий. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков платформы.

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Маргарита Головатенко