Среди казанцев по итогам 2022 года вырос спрос на специалистов сферы развлечений

В Казани по итогам 2022 года вырос спрос на специалистов сферы развлечений. Так, 4% вакансий на «Авито. Работа» пришлось на аниматоров. Не менее популярны были флористы и фотографы — на них пришлось 7% и 5% всех вакансий. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков платформы.

Управляющий директор платформы Артем Кумпель заявил, что спрос на специалистов сферы развлечений вырос из-за того, что после пандемии праздники стали проводить в офлайн-формате.



— Организация праздничных событий за последние годы стала более комплексной — с привлечением ведущих, аниматоров, музыкантов, фотографов, видеографов, звукорежиссеров, что закономерно увеличило спрос на сотрудников сферы развлечений, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Также аналитики выяснили, что медианная зарплата специалистов данной сферы составляет 25 тысяч рублей. Самое большое жалованье у хостес в караоке — до 120 тысяч рублей в месяц. Иллюстраторы получают до 100 тысяч рублей, вокалисты — от 75 тысяч рублей, а художникам по свету готовы платить от 50 тысяч рублей в месяц.

Исследование показало, что в Казани медианная зарплата представителей event-индустрии составляет 30 тысяч рублей. Однако для некоторых профессий распространена почасовая оплата. Так, аниматоры и ведущие мероприятий за час работы получают примерно 1000 рублей. Фотографы и видеооператоры — 1 100 рублей в час.



В декабре 2022 года стало известно, что в Казани на Новый год средний чек за услуги аниматора составлял 1,5 тысячи рублей. Отмечалось, что спрос на данных специалистов за год вырос на 158%.

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Антон Гаврилов