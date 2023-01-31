Российская дочерняя компания Apple сменила руководителя
В российской дочерней компании американской Apple ООО «Эппл Рус» сменился генеральный директор. Об этом сообщает «РИА Новости».
Уточняется, что соответствующая информация появилась еще 27 января. На место Виталия Морозько, возглавлявшего компанию с конца 2017 года, пришел Александр Котилевский.
Напомним, в начале этого месяца сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей. Такую сумму американская компания должна заплатить за «злоупотребление доминирующим положением».
В июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании.
Отметим, что в 2021 году антимонопольное ведомство оштрафовало Apple на $12 млн (906,2 млн рублей) «за злоупотребление доминирующим положением» на рынке приложений для IOS. Инцидент произошел после блокировки приложения «Лаборатория Касперского».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым