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Российская дочерняя компания Apple сменила руководителя

00:33, 31.01.2023
Российская дочерняя компания Apple сменила руководителя
Фото: flickr.com

В российской дочерней компании американской Apple ООО «Эппл Рус» сменился генеральный директор. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что соответствующая информация появилась еще 27 января. На место Виталия Морозько, возглавлявшего компанию с конца 2017 года, пришел Александр Котилевский.

Напомним, в начале этого месяца сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей. Такую сумму американская компания должна заплатить за «злоупотребление доминирующим положением».

В июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании.

Фото: en.wikipedia.org

Отметим, что в 2021 году антимонопольное ведомство оштрафовало Apple на $12 млн (906,2 млн рублей) «за злоупотребление доминирующим положением» на рынке приложений для IOS. Инцидент произошел после блокировки приложения «Лаборатория Касперского».

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Максим Кокунин
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