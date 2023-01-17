ФАС России оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей. Такую сумму американская компания должна заплатить за «злоупотребление доминирующим положением», сообщает ФАС.

В июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании.

Так, правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store.

Фото: pixabay.com

В результате проведенного административного расследования ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей (более $17 миллионов) за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

Отметим, что в 2021 году антимонопольное ведомство оштрафовало Apple на $12 млн (906,2 млн рублей) «за злоупотребление доминирующим положением» на рынке приложений для IOS. Инцидент произошел после блокировки приложения «Лаборатория Касперского».

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Айрат Назипов