Мессенджер WhatsApp получит новую функцию

Мессенджер WhatsApp получит новую функцию, которая позволит пользователям приложения отправлять реакцию в группах для объявлений. Об этом говорится на сайте umtex.com.

По информации отчета WABetaInfo, новая функция будет доступна только тем пользователям, которые установят последнее обновление мессенджера.

Также отмечается, что эксперты разрабатывают специальный баннер в приложении. Главная заявленная функция баннера — вызов реакции на сообщение в группе объявлений.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что WhatsApp перестанет работать на 49 моделях смартфонов. Причина ограничения работы мессенджера — частые обновления, которые не поддерживают старые модели телефонов. Также отмечалось, что мессенджер перестанет функционировать на смартфонах следующих брендов: Apple, Huawei. Затронут ограничения и мобильники от бренда Samsung.



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Антон Гаврилов