WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах россиян в 2023 году

После 31 декабря мессенджер WhatsApp перестанет работать на 49 моделях смартфонов. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на издание Gizchina.

Причина ограничения работы мессенджера — частые обновления, которые не поддерживают старые модели телефонов.

Приложение перестанет функционировать на смартфонах следующих брендов: Apple, Huawei. Затронут ограничения и мобильники от бренда Samsung.

Так, в списке оказались такие модели, как iPhone 5, iPhone 5c, смартфоны серии Samsung Galaxy, включая линейку Huawei Ascend (D, D1, D2, G740, Mate и P1).

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, что в конце октября исследование SuperJob, данные которого есть в распоряжении «Реального времени», показало, что каждый второй казанец выступает против запрета на использование WhatsApp на работе в служебных целях.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов