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Сегодня в Татарстане снег и до +1 градуса

06:30, 31.01.2023
Сегодня в Татарстане снег и до +1 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 31 января, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег, в том числе мокрый. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Температура воздуха днем составит от -4 до +1 градуса. В Казани ожидается от -1 до +1°С, в Набережных Челнах — от -1 до -4°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Синоптики также прогнозируют сильный юго-западный ветер порывами до 15—17 м/с. На дорогах гололедица.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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