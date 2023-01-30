В Татарстане выросло число зарегистрированных случаев отравления угарным газом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане выросло количество зарегистрированных случаев отравления угарным газом. С 1 по 29 января 2023 года их произошло 12, а за аналогичный период прошлого года — 7, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В результате отправления угарным газом в Татарстане с начала этого года погибли два человека. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель не изменился.

Пострадали с 1 по 29 января 2023 года 25 татарстанцев, в том числе 11 детей. За аналогичный период прошлого года пострадавших зарегистрировали 12, из которых четверо были несовершеннолетними.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 29 января в Татарстане произошли четыре случая отравления угарным газом. В трех из них пострадали дети.



Один из случаев произошел в Казани в доме по улице Белинского, 5. Пострадала девочка. Ее доставили в ДРКБ с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести». Прокуратура организовала проверку.



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Татьяна Демина