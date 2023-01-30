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В Татарстане в воскресенье произошли четыре случая отравления угарным газом — пострадали дети

08:26, 30.01.2023
В Татарстане в воскресенье произошли четыре случая отравления угарным газом — пострадали дети
Фото: realnoevremya.ru

В минувшее воскресенье, 29 января, в Татарстане произошли четыре случая отравления угарным газом, в трех из них пострадали дети, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

  • Два случая произошли в пгт. Нижняя Мактама в Альметьевском районе. В квартире на ул. 8 Марта, 8 пострадали две женщины 1992 и 1939 годов рождения, мальчик 2017 года рождения. Их госпитализировали в Альметьевскую ЦРБ.
  • В доме на ул. Кирова, 36 с диагнозом «отравление средней степени тяжести» госпитализировали в Альметьевскую детскую городскую больницу юношу 2006 года рождения.
  • В Авиастроительном районе Казани на ул. Белинского, 5 пострадала девочка 2010 года рождения — ее госпитализировали в ДРКБ с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести».

В этих трех случаях предварительная причина происшествия — отсутствие тяги в дымоходе газового котла.

  • Еще один случай произошел в пгт. Актюбинский в Азнакаевском районе, на ул. Айгиза Зайнетдинова, 12а. В результате отравления угарным газом в частной бане, отапливаемой дровяной печью, погибли мужчина 1944 года рождения и женщина 1959 года рождения. Причина происшествия устанавливается.

Накануне Альметьевская городская прокуратура организовала проверку информации об отравлении угарным газом трех человек, в том числе ребенка. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства и причины случившегося совместно с профильными специалистами, а еще проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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