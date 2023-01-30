Прокуратура организовала проверку после отравления угарным газом девочки в Казани

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана организовала проверку после отравления угарным газом девочки 2010 года рождения в Казани, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Сообщение об отравлении ребенка на улице Белинского, 5 поступило 29 января в 22.49. Девочку доставили в ДРКБ с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести».

Прокуроры на местах совместно с профильными специалистами выяснят обстоятельства и причины случившегося, а также проверят соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Всего в минувшее воскресенье, 29 января, в Татарстане произошло четыре случая отравления угарным газом, в трех из них пострадали дети. Кроме Казани, два случая произошли в Альметьевском районе, еще один — в Азнакаевском.



Накануне Альметьевская городская прокуратура организовала проверку информации об отравлении угарным газом троих человек, в том числе ребенка.

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Маргарита Головатенко