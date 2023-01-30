Казань увеличила количество закупок на 16%, их объем — на 13%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани в 2022 году количество муниципальных закупок выросло на 16%, а их объем — на 13%. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил директор Дирекции по конкурентной политике и закупкам города Ильшат Салимзянов.

— За прошедший год муниципальными заказчиками инициировано и размещено 1 259 конкретных процедур на сумму более 10 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество муниципальных закупок увеличилось на 16%, объем — на 13%, — рассказал он.

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Среднее количество участников конкурентных процедур в прошлом году составило 2,8. Это на 10% меньше, чем в 2021-м, обратил внимание Ильшат Салимзянов. По его словам, снижение количества участников конкурентных процедур обусловлено введением новых и ужесточением старых требований к опыту исполнения контрактов.

При этом были закупки, где количество участников достигало 42. Это, например, касалось кадастровых работ, услуги по оценке недвижимости, поставки мягкого инвентаря и компьютерного оборудования.

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Напомним, в 2021 году общая экономия на закупках муниципальных заказчиков, унитарных предприятий и акционерных обществ Казани превысила 1,5 млрд рублей. Это на 44% больше, чем в 2020-м.



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Татьяна Демина