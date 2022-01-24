В 2021 году в Казани на закупках сэкономили на 44% больше, чем в 2020-м — свыше 1,5 млрд рублей

Фото: Анна Сейтумерова

В 2021 году общая экономия на закупках муниципальных заказчиков, унитарных предприятий и акционерных обществ Казани превысила 1,5 млрд рублей. Это на 44% больше, чем в 2020-м, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Больше всего в прошлом году удалось сэкономить управлению архитектуры и градостроительства, Центральному стадиону, хозяйственно-транспортному управлению, администрации Советского района, Комитету земельных и имущественных отношений, АСУДД и некоторым другим муниципальным заказчикам.

Всего за прошлый год в столице Татарстана муниципальные заказчики разместили 1 083 конкурентные процедуры на общую сумму 8,9 миллиарда рублей. По сравнению с 2020-м объем и количество муниципальных закупок вырос на 35%.

Вырос в 2021 году общий объем размещенных закупок с участием субъектов малого предпринимательства. Так, за прошлый год он превысил 2 миллиарда рублей, в то время как в 2020-м он составлял 1,3 миллиарда рублей.

В целом по Татарстану за 2021 год провели более 38 тысяч закупочных процедур на сумму 233 млрд рублей, заключили 86 тысяч контрактов на 245 миллиардов рублей. Экономия составила в среднем 2,25% от всех размещенных закупочных процедур. Подробности — в материале «Реального времени».

