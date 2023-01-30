Смертность в Казани снизилась на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Казани смертность по сравнению с предыдущим годом сократилась на четверть. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила начальник городского Управления записи актов гражданского состояния Римма Миннуллина.

— 2022 год стал годом постепенного возвращения к показателям регистрации смерти доковидного периода. Количество регистраций смерти снизилось на 25% по отношению к предыдущему году и составило 13 912 человек. Из них 48% мужчины, 52% — женщины, — рассказала она.

Римма Миннуллина обратила внимание, что в Казани число регистраций рождений по-прежнему превышает количество регистраций смерти. В прошлом году показатель составил 26%.

— Казань является единственным миллионником в Приволжском федеральном округе, которой третий год сохраняет положительную динамику рождения, — уточнила Римма Миннуллина.

Напомним, в Казани в 2022 году родились 18,7 тысячи детей. Это на 8,8% меньше, чем в 2021-м, когда на свет появилось 21,5 тысячи новорожденных.



— Тем не менее по сравнению с городами-миллионниками Приволжского федерального округа Казань сохраняет высокую регистрацию рождаемости, — обратила внимание Римма Миннуллина.

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Татьяна Демина