В Альметьевске прокуратура организовала проверку после отравления ребенка угарным газом

Фото: прокуратура Татарстана

Альметьевская городская прокуратура организовала проверку информации об отравлении угарным газом троих человек, в том числе ребенка, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По предварительной информации, сообщение о госпитализации троих человек поступило из станции скорой помощи сегодня в 15.10. Инцидент произошел в частном доме на улице 8 марта в п.г.т. Нижняя Мактама.

Пострадали две женщины 1939 и 1992 годов рождения и пятилетний мальчик, их доставили в больницу. После осмотра их отпустили домой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Надзорное ведомство выяснит обстоятельства и причины случившегося совместно с профильными специалистами, а еще проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

25 января прокуратура Татарстана организовала проверку информации об отравлении угарным газом ребенка в Дербышках. Девочку 2018 года рождения с отравлением угарным газом легкой степени тяжести доставили в ДРКБ.

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Маргарита Головатенко