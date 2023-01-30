WP: США отправят танки на Украину не раньше конца года

Поставки американских танков Abrams на Украину состоятся не ранее конца этого года. При этом сами по себе они сделали возможной более оперативную передачу немецких Leopard, сообщает Washington Post.



США пообещали украинским военным 31 единицу боевых Abrams M1A2, которые еще предстоит изготовить. Предполагается, что их построят специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем.

По данным издания, американцы изначально не желали передавать танки и ссылались на сложность их эксплуатации. Мнение изменили после заявлений Германии о том, что страна не будет поставлять собственные танки Leopard без США и позволять делать то же другим странам, имеющим такую же бронетехнику.

The Washington Post трактовало диалог США и Германии таким образом, что объявление Америкой о намерении передать Украине танки Abrams — компромисс между Вашингтоном и Берлином и фактически прикрытие, позволяющее ФРГ немедленно начать поставки Киеву немецких танков Leopard 2, тогда как передача танков Америкой назначена на более поздние сроки.

На прошлой неделе в Пентагоне сообщили, что обещанного Украине 31 танка Abrams пока нет в наличии. Их нужно будет закупить у производителей. Также в Белом доме заявили, что на поставку танков Abrams на Украину и обучение бойцов ВСУ работе с техникой уйдет «много месяцев».

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Маргарита Головатенко