Промышленный кластер Татарстана планирует сотрудничать с Индией и Китаем
Промышленный кластер Татарстана рассчитывает в 2023 году активизировать сотрудничество с мусульманскими странами, а также с Индией и Китаем, сообщил председатель правления кластера республики Сергей Майоров.
— У нас очень большие надежды в этом году на [международный форум] KazanSummit. Уровень гостей будет беспрецедентным, главы других государств приедут. Естественно, это мусульманский мир. С мусульманским миром мы планируем развивать отношения, — приводит его слова ТАСС.
По его словам, республике интересны также высокотехнологичные страны — Китай, Белоруссия, Индия. Также предприятия кластера продолжают развивать взаимоотношения с Турцией. В настоящий момент партнеры в Европе и США не рассматриваются на фоне осложнившихся отношений.
В Промышленный кластер Татарстана входит более 300 предприятий. В 2022 году добавилось 27 новых членов кластера. На данный момент кластером подписано 486 соглашений, ими охвачены 25 стран и 72 региона России.
За 5 лет объем инвестиций на предприятиях промышленного кластера Татарстана составил около 5 миллиардов рублей.
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