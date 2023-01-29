В Менделеевском районе Татарстана в ДТП погибли четыре человека

Фото: прокуратура Татарстана

В Менделеевском районе Татарстана 29 января около 16.25 на третьем километре дороги Бизяки-Ижевка случилось смертельное ДТП, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, автомобиль Kia Rio двигался со стороны Агрызского района в направлении Менделеевска. В определенный момент водитель наехал на обочину, в результате чего автомобиль развернуло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Lada Kalina.

От полученных травм водитель и два пассажира Kia Rio , а также пассажир отечественного авто скончались на месте. Водителя Lada доставили в ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ» в тяжелом состоянии.

На место прошествия выехал исполняющий обязанности прокурора Менделеевского района Рамиль Зайнутдинов. По факту ДТП организована доследственная проверка, ее ход контролирует районная прокуратура.

Фото: прокуратура Татарстана

В Набережных Челнах накануне произошло ДТП, в ходе которого автомобиль врезался в ограждение подземного перехода и перевернулся. Водитель и его пассажирка с травмами были доставлены в больницу.

В столице Татарстана в субботу, 28 января, произошло 120 ДТП. В двух столкновениях пострадали люди.

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Маргарита Головатенко