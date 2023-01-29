В Казани в субботу задержали 12 пьяных водителей

В Казани в субботу, 28 января, задержали 12 пьяных водителей, сообщили в Госавтоинспекции города.



Всего поступило 120 сообщений о ДТП, в двух столкновениях автомобилей пострадали люди.

Также сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей, у которых не было права управления транспортом. Еще восемь граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Признались, что с ними ежегодно приключаются неприятные происшествия на дорогах, 93% казанских водителей. Еще 5% заявили, что каждую неделю сталкиваются с негативными моментами на дороге. По словам вице-президента по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергея Демидова, большая доля тотальных повреждений случается зимой — из-за погодных условий и плохой видимости на дорогах.



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Маргарита Головатенко