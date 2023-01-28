В Челнах автомобиль врезался в ограждение и перевернулся

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Сегодня в Набережных Челнах произошло ДТП, в ходе которого автомобиль врезался в ограждение подземного перехода и перевернулся, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

По предварительным данным, 40-летний водитель авто не выбрал безопасную скорость, въехал на бордюрный камень с последующим наездом на ограждения подземного пешеходного перехода и опрокинулся.



В результате ДТП водитель и его пассажирка с травмами доставлены в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В четверг в Татарстане произошла смертельная авария. По данным Госавтоинспекции РТ, там столкнулись автомобиль «Богдан» и автобус ПАЗ с восемью пассажирами. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Три пассажира автобуса доставлены в больницу.

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Илина Хакимова