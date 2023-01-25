В Казани прокуратура начала проверку после отравления ребенка угарным газом

Фото: Прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об отравлении угарным газом ребенка в Дербышках, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Накануне вечером от дежурного врача скорой помощи в МЧС поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме по улице 3-й Кленовой в Дербышках пострадал ребенок — девочку 2018 года рождения с отравлением угарным газом легкой степени тяжести доставили в ДРКБ.

Прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Последнее время в Казани участились случаи, когда неустановленные лица под видом работников газовой службы обзванивают квартиры и просят детей включить газовые конфорки, данные действия могут привести к авариям и трагическим последствиям.

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Илина Хакимова