Почти половина россиян хотела бы зарабатывать 50—100 тысяч рублей в месяц

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В 2023 году хотели бы получать зарплату в 50—100 тысяч рублей 42% россиян. Об этом сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на соответствующее исследование.

По 100—150 тысяч рублей хотят получать 22% респондентов. Зарплата в 150—200 тысяч рублей устроила бы 8% жителей страны. Столько же опрошенных желают получать больше 200 тысяч рублей в месяц.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Доход в 30—50 тысяч рублей устроит 17% россиян. Меньше 30 тысяч рублей готовы зарабатывать 2% респондентов.

Опрос проводился в городах с населением больше 100 тысяч человек. Возраст респондентов — от 18 до 65 лет.

Напомним, за год размер зарплаты татарстанцев вырос в среднем на 6%. Такой же прирост в данном показателе затронул и Саратовскую область.

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Елизавета Пуншева