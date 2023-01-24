За год зарплата татарстанцев в среднем выросла на 6% — до 50,6 тысячи рублей

За год размер зарплаты татарстанцев вырос в среднем на 6%. Такой же прирост в данном показателе затронул и Саратовскую область. Об этом говорится в результатах исследования крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Аналитики выяснили, что в среднем за год размер жалования жителей Татарстана увеличился до 50,6 тысячи рублей. Изменения затронули также Башкортостан и Кировскую область. Здесь размер жалованья трудоспособного населения вырос на 7%.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Свои финансовые новшества в плане увеличения зарплаты произошли в Оренбургской области — здесь прирост был небольшим и составил всего 0,5%.

Напомним, в январе 2023 года сообщалось, что в Казани вакансия менеджера по b2b-продажам за январь стала самой высокооплачиваемой. Второе место по размеру финансового жалования досталось вакансии водителя-экспедитора. Зарплата специалиста — 100—130 тысяч. На третьем месте вакансия электрогазосварщика с опытом работы от 1 года. Работодатель предлагает специалистам данной должности зарплату до 100 тысяч рублей в месяц.



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Антон Гаврилов