Нутрициолог рассказал, при каких диагнозах противопоказаны хурма и мандарины

Спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин в беседе с RT рассказал, при каких диагнозах не стоит употреблять хурму и мандарины — одни из самых полезных зимних фруктов.



— Хурма, популярная в холодное время года ягода, богата йодом, витаминами А и С, кальцием, хромом и магнием. В ней содержится много пектина, стимулирующего пищеварение и уменьшающего всасывание желчных кислот и холестерина в кишечнике. Кроме того, хурма обладает легким мочегонным действием, — сказал он и отметил, что эта ягода противопоказана людям с сахарным диабетом из-за большого количества глюкозы и сахарозы.

Вторым полезным продуктом эксперт назвал мандарин. По его словам, это — кладезь кобальта, активно участвующего в кроветворении, и молибдена, который задействован в метаболизме белков, жиров, углеводов и усиливает выведение мочевой кислоты из организма. Также в мандаринах содержится витамин D и вещество синефрин, способное ускорять обменные процессы в организме и сдерживать выработку плохого холестерина.

Мандарины не стоит включать в рацион при холецистите, энтеритах, гастритах с повышенной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, поскольку из-за большого количества кислот они раздражают слизистую желудка и кишечника.

— Не нужно забывать, что ни один продукт не в состоянии дать все необходимые организму вещества в достаточном количестве. В любое время года следует придерживаться разнообразного питания, — заключил специалист.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина предупреждала, что мандарины — сильный аллерген. Продукт способен вызвать сыпь, отек рта и анафилактический шок.

«Реальное время» писало, что, по оценкам экспертов, самые продаваемые фрукты перед Новым годом — это мандарины. В Роскачестве рассказали, как выбрать цитрусовые.



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Маргарита Головатенко