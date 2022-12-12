Эксперт: «Перед Новым годом самые продаваемые фрукты — это мандарины»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мандарины — самые продаваемые фрукты перед Новым годом. Эксперты Роскачества рассказали ГТРК «Татарстан», как выбрать цитрусовое.

— Перед Новым годом самые продаваемые фрукты — это мандарины. Этот мандарин называется Сацума, производитель Турция, — отметил продавец Ильнур Хасанов.

По словам эксперта Роскачества Марины Боровковой, одним из признаков спелого мандарина является легкое снятие кожуры.

— Спелые плоды имеют больше сока и они более тяжелые, чем, например, недозревшие, — объяснила она.

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

Также Боровкова отметила, что после покупки фрукт нужно тщательно отмыть от воска. Он не опасен для организма, однако лучше перестраховаться.



Напомним, в Татарстане вырос спрос на новогоднюю атрибутику. По данным маркетплейсов, праздничные костюмы стали покупать почти на четверть чаще, чем в прошлом году, а искусственные елки — на 17%. Уже в конце ноября жители республики заказали 27,7 тысячи гирлянд.



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Елизавета Пуншева