Эндокринолог назвала диагнозы, при которых противопоказаны мандарины

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

Большое количество витаминов и антиоксидантов содержат мандарины. Однако они противопоказаны при некоторых диагнозах. Об этом сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, передает Daily Moscow.

— Однако некоторым людям они противопоказаны. Тем, у кого диагностирован острый нефрит, гепатит или холецистит, тем, кто страдает язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, — отметила она.

Помимо того, мандарины — сильный аллерген. Продукт способен вызвать сыпь, отек рта и анафилактический шок.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Врач добавила, что мандарины насыщены витамином С, а он, в свою очередь, активизирует иммунные клетки и помогает организму бороться с вирусами. Кроме того, благодаря содержанию в составе растворимой и нерастворимой клетчатки фрукт способствует восстановлению микрофлоры желудочно-кишечного тракта и улучшению пищеварения.

«Реальное время» писало, что, по оценкам экспертов, самые продаваемые фрукты перед Новым годом — это мандарины. В Роскачестве рассказали, как выбрать цитрусовое.



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Елизавета Пуншева