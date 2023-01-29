Минтранс: Россия обладает полным набором запчастей для всех используемых самолетов

Россия обладает всеми необходимыми запчастями для всех используемых самолетов, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».



— Все предприятия, которые заняты обслуживанием самолетов, они работают в штатном режиме. У нас полностью есть весь набор запчастей. Поэтому нам пока нечего опасаться, — сказал он.

По словам Савельева, ни одна авиакомпания, если возникнут сомнения в безопасности, не поднимет самолет в воздух. Министр напомнил, что средний возраст самолетов российских авиакомпаний составляет примерно 15 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе стало известно, что российские авиакомпании и предприятия смогут снимать исправные запчасти с лайнеров для их хранения или установки на другие, такие поправки кабмин принял в последних числах декабря 2022 года. Также правительство разрешило установку неоригинальных компонентов на оставшийся в России зарубежный парк — речь идет в том числе о запчастях, не предусмотренных эксплуатационной документацией разработчиков (Boeing, Airbus, Embraer).

В России уже практиковалась перестановка запчастей с самолета на самолет и установка неоригинальных компонентов, однако раньше бизнес ориентировался в этом вопросе на процедуры иностранных авиарегуляторов, так как большая часть парка была зарегистрирована за границей, а теперь в РФ появились свои правила.



Минтранс России начал разрабатывать поправки в законодательство, позволяющие авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие, летом прошлого года.

Агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в российской авиационной отрасли сообщало, что российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», из-за санкций начали разбирать самолеты на запчасти. По их данным, «Аэрофлот» разбирал на запчасти два российских самолета Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, чтобы использовать эти детали для других самолетов тех же моделей.

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Маргарита Головатенко