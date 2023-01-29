Новак Джокович победил Циципаса и стал 10-кратным чемпионом Australian Open

Фото: Christian Mesiano

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в финале Australian Open — 2023. Первая партия завершилась со счетом 6:3 в пользу серба.

Джокович уверенно провел стартовый сет: выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Циципаса 15 эйсов, три ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Таким образом, 35-летний серб стал 10-кратным чемпионом турнира.

Фото: pxhere.com

25 zydfhz Российский теннисист Андрей Рублев не сумел переиграть серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Матч длился 2 часа 10 минут. Он закончился со счетом 1:6, 2:6, 4:6.



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Маргарита Головатенко